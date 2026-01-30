БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:35 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Яник Синер: Приемам загубата като урок, за мен Ноле е най-великият играч

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Новак Джокович надигра италианеца, който е шампион от последните две издания с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

яник синер мелбърн 2026
Снимка: БГНЕС
Световният номер 2 в тениса Яник Синер е по-скоро тъжен, отколкото ядосан след загубения си полуфинал срещу Новак Джокович на Откритото първенство на Австралия.

Сърбинът победи шампиона от последните две издания с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

"Това е много важен турнир за мен. Имах много шансове, особено в петия сет. Опитах се да правя различни неща, но не се получи. Направих грешки, случва се в тениса", каза италианецът, който не успя да защити титлата си в Мелбърн.

Въпреки епичната петсетова битка (продължила над 4 часа), Синер сподели, че се чувства добре физически и загубата се дължи на детайли в играта, а не на липса на издръжливост.

"Физически се чувствам добре, няма нещо, което да не върви. Той просто беше по-добър от мен. Познаваме се добре, играли сме много пъти вече един срещу друг. Не съм изненадан, защото дълги години Ноле беше най-добрият. Той е спечелил 24 титли от Големия шлем и за мен е най-великият играч", заяви Синер.

"Приемам тази загуба като урок. Нещо позитивно? Бих казал сервиса си, дадох всичко най-добро, но не стигна. Въпреки това смятам, че направихме крачки напред", завърши италианецът.

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
