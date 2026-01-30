Яник Синер: Приемам загубата като урок, за мен Ноле е най-великият играч

Световният номер 2 в тениса Яник Синер е по-скоро тъжен, отколкото ядосан след загубения си полуфинал срещу Новак Джокович на Откритото първенство на Австралия.

Сърбинът победи шампиона от последните две издания с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

"Това е много важен турнир за мен. Имах много шансове, особено в петия сет. Опитах се да правя различни неща, но не се получи. Направих грешки, случва се в тениса", каза италианецът, който не успя да защити титлата си в Мелбърн.

Въпреки епичната петсетова битка (продължила над 4 часа), Синер сподели, че се чувства добре физически и загубата се дължи на детайли в играта, а не на липса на издръжливост.

"Физически се чувствам добре, няма нещо, което да не върви. Той просто беше по-добър от мен. Познаваме се добре, играли сме много пъти вече един срещу друг. Не съм изненадан, защото дълги години Ноле беше най-добрият. Той е спечелил 24 титли от Големия шлем и за мен е най-великият играч", заяви Синер.

"Приемам тази загуба като урок. Нещо позитивно? Бих казал сервиса си, дадох всичко най-добро, но не стигна. Въпреки това смятам, че направихме крачки напред", завърши италианецът.