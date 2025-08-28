БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Яник Синер продължи защитата на титлата си на US Open с нова трисетова победа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Италианецът надигра австралиеца Алексей Попирин.

Яник Синер
Снимка: БТА
Водачът в световната ранглиста при мъжете Яник Синер се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис. Италианецът, който защитава титлата си, надигра неочаквано лесно с 6:3, 6:2, 6:2 Алексей Попирин от Австралия, като мачът завърши за 2 часа и 3 минути.

Синер реализира пет пробива от само девет възможности и не допусна да загуби подаването си нито веднъж. Успехът е 23-ти пореден за световния №1 на твърди кортове в турнири от Големия шлем и общо 41-ви в първите му 50 мача на тази настилка.

В третия кръг Синер ще играе с канадеца Денис Шаповалов, който елиминира Валентен Ройер от Франция след 7:6(6), 3:6, 7:6(4), 6:3.

Към следващия етап на турнира в Ню Йорк продължава и втората ракета на Италия Лоренцо Музети. Десетият в ранглистата отстрани белгийския ветеран Давид Гофен след 6:4, 6:0, 6:2. За Музети това е изравнен най-добър резултат на твърда настилка в турнири от Големия шлем, а за място сред най-добрите 16 той ще спори с победителя от двойката между Дженсън Бруксби от САЩ и сънародника си Флавио Коболи.

Победа във втория кръг постигна и №15 в схемата Андрей Рубльов. Руснакът се справи с представителя на домакините Тристан Бойер след 6:3, 6:3, 5:7, 7:6(4). За Рубльов предстои мач с квалификанта Коулман Уон, който стана първият представител на Хонконг, който се класира за трети кръг на турнир от Големия шлем след 7:6(5), 6:2, 4:6, 6:4 над австралиеца Адам Уолтън.

Изненадата на деня пък поднесе намиращият се на 435-о място в света Леандро Риди от Швейцария, който изхвърли №19 в схемата Франсиско Черундоло от Аржентина след 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.

