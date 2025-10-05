Яник Синер се отказа в третия кръг на турнира по тенис в Шанхай

Яник Синер се оттегли от своята среща от третия кръг на турнира Шанхай Мастърс в средата на третия сет. Италианският състезател се оплака от силни крампи в краката, от които нямаше как да продължи. Той отпада от Талон Грийкспоор (Нидерландия) след 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

Първият сет беше равностоен, като мощните сервиси на Грийкспоор създаваха всевъзможни проблеми на италианеца. Но нито един от двамата не успя да спечели точка за пробив, което доведе до тайбрек в първия сет. Там Синер успя да реализира предимство и поведе с 1:0 в горещото и влажно време. В началото на втория сет италианският фаворит можеше да направи пробив и вероятно това би обърнало хода на цялата среща, но Грийкспоор удържа атаката и не позволи да му бъде взето подаването.

Още една възможност за Синер се откри в осмия гейм на втория сет, но нидерландският му съперник запази самообладание и спаси три точки за пробив, за да остане в срещата и в крайна сметка да изравни частите. Преди това имаше още една възможност, но отново пропиляна от Синер.

В началото на третия сет Синер започна да страда от крампи и видимо се чувстваше неудобно, докато куцаше между точките. Грийкспоор използва трудностите на 2-ия в ранглистата на АТР, направи пробив и дръпна с 3:2. След това италианецът поиска медицински таймаут и в крайна сметка се оттегли от двубоя.