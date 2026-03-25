Яник Синер се пребори за четвъртфинал в Маями

Яник Синер си гарантира място на четвъртфиналите на турнира в Маями от сериите Мастърс 1000. Вторият в световната ранглиста пречупи Алекс Микелсен със 7:5, 7:6 (4).

Италианецът се цели в "Съншайн дабъл", след като преди две седмици спечели и турнира в Индиън Уелс. Той не трепна, въпреки доброто ниво на американеца и факта, че изоставаше с 2:5 във втория сет, но спечели три поредни гейма и бе по-хладнокръвен в тайбрека. "Имам чувството, че сервирах добре във важните моменти", каза след успеха Синер, който направи 15 аса в мача.

В следващия кръг Яник Синер ще играе срещу друг американец - Франсис Тиафо, който успя да спечели много оспорван мач срещу французина Теренс Атман с 6:4, 1:6, 6:4.

Без грешка напред продължи и германецът Александър Зверев, който измъкна мача с французина Кентен Алис с два тайбрека - 7:6 (4), 7:6 (1). В мача нямаше нито едип пробив, като в първия сет Алис спаси три възможности за пробив, но след това отстъпи в тайбрека. Във втората част Зверев пропусна два мачбола при 5:4 и сервис на французина, като отново се стигна до тайбрек, в който германецът бе безапелационен - 7:1 след четири мини пробива.

На четвъртфиналите Зверев, който е номер 4 в света, среща аржентинеца Франсиско Серундоло, който след като елиминира Даниил Медведев, се справи и с Юго Юмбер от Франция в два сета - 6:4, 6:3 за по-малко от час и 20 минути игра. Аржентинецът направи един пробив в първия сет и два във втория, като беше безупречен в геймовете при свое подаване.