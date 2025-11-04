Янис спаси кожата на Милуоки срещу Индиана

Гръцкият национал Янис Адетокунбо реализира 33 точки, включително победен кош в последната секунда за успеха на Милуоки със 117:115 при гостуването на Индиана в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Адетокунбо добави 13 борби за петия си „дабъл-дабъл“ в шест мача. Със своите 33 точки той отбеляза и петия си двубой с поне 30 точки през настоящия сезон. Кайл Кузма допринесе за победата с 15 точки, влизайки от резервната скамейка, а Коул Антъни и Гари Трент-джуниър отбелязаха по 11.

Загубата донесе на първенеца в Източната конференция от миналия сезон Индиана актив от 1-6, а беше и четвърто поражение с 6 или по-малко точки. Паскал Сиакам беше най-резултатен за Пейсърс с 32 точки.

Минесота се наложи като гост на Бруклин със 125:109 след 25 точки на Донте ДиВинченцо, който вкара и две тройки в четвъртата част, в която гостите реализираха 34 точки срещу 21 за Бруклин. Джулиъс Рандъл се отличи с 19 точки, 11 борби и 10 асистенции, оформяйки 15-и „трипъл-дабъл“ в кариерата си. Кам Томас завърши с 25 точки за Нетс.

Ню Йорк Никс спечели домакинството си срещу Вашингтон със 119:102 в друг мач от вечерта в НБА. Джош Харт отбеляза 10 точки в решителния трети период. Той се отчете с общо 12 точки и 10 борби, а Карл-Антъни Таунс се включи с 33 точки и 13 борби за победата на Никс. За Вашингтон, който претърпя пета поредна загуба, Алекс Сар реализира 19 точки.

Никола Йокич записа най-доброто си постижение за сезона от 34 точки, включително 14 асистенции, при победата на Денвър над Сакраменто със 130:124 като домакин. Крисчън Браун допринесе с 21 точки, докато Арън Гордън добави 20 точки. Ръсел Уестбрук също постигна най-високия си актив за сезона, вкарвайки 26 точки за Сакраменто, а добави още 12 борби, но и 6 грешки в първия си мач срещу бившия си тим. През миналата пролет Уестбрук помогна на Денвър да достигне втория кръг на плейофите. Домантас Сабонис се отчете с 13 точки и 17 борби.

Юта се наложи над Бостън със 105:103 като гост, след като Юсуф Нуркич отбеляза кош при оставащи 0.6 секунди и донесе победата на Джаз. Нуркич вкара общо 11 точки и овладя 11 борби. Кейонте Джордж беше най-резултатен за Джаз с 31 точки, а Лаури Марканен добави 20. Джейлън Браун се включи с 36 точки за Селтикс.

Алперен Шенгюн завърши с 26 точки и 11 борби, а Амен Томпсън добави 27 при домакинския успех на Хюстън със 110:102 над Далас. Шенгюн подаде и шест асистенции, докато Кевин Дюрант допринесе за победата с 21 точки.

В останалите мачове от вечерта в НБА Мемфис отстъпи като домакин на Детройт със 106:114, Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Портланд със 123:115, въпреки отсъствието на получилите почивка Лука Дончич и Остин Рийвс, а Маями надви Лос Анджелис Клипърс като гост със 120:119.