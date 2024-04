Япония е вторият отбор, гарантирал си участие във финалния турнир на "Били Джийн Кинг къп"

Победителките в турнирите от Големия шлем Наоми Осака, Ига Швьонтек и Ема Радукану постигнаха победи за страните си в квалификационния кръг за място на финалите на "Били Джийн Кинг къп".

Осака вкара 15 аса, за да победи с 6:2, 7:6 (5) Юлия Путинцева от Казахстан. За четирикратната шампионка в Шлема това е първи мач в отборната надпревара от февруари 2020-а година насам. Осака, която роди детето си през юли, спаси всичките три точки за пробив, които имаше като предизвикателство. Освен това тотално доминираше в уинърите – 31:16.

Победата на първата ракета на Япония стимулира и следващата представителка на домакините на мача в Токио – Нао Хибино, която не остави никакви шансове на Анна Данилина с 6:1, 6:0.

Малко по-късно Хибино постигна и втора победа на сингъл – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7) над Путинцева и така гарантира успеха на японския отбор, повеждайки с 3:0.

Така японките стават втори отбор, който вече си гарантира участие във финалния турнир през ноември в Севиля (Испания) след Австралия, която отнесе Мексико с 4:0.

Japan are heading to Seville! ️



They become the second team to book their place in the #BJKCup Finals #BJKCup | @JTA_PR_Team pic.twitter.com/SC6Gpskvrv — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 13, 2024

Австралия, която е два пъти финалист в последните пет години, ще се опита да спечели първа титла от 1974-та година насам.

Осем отбора от квалификациите ще играят там, като те допълват съставите на шампионките от Канада, домакините от Испания, финалистките от 2023-та година Италия, както и съставът на Чехия, получил уайлд-кард.

В Бийл (Швейцария) Ига Швьонтек проби пет пъти Симона Валтерт, за да спечели 6:3, 6:1 и да победи за Полша. След като трикратната шампионка от Ролан Гарос и веднъж от US Open даде преднина на гостенките, Магдалена Френх увеличи аванса им с 6:7 (8), 7:5, 6:3 над Селин Неф. Следващите мачове на сингъл и двойки ще се играят днес.

BACK to #BJKCup winning terms!



Iga Swiatek gets Poland the first point of the tie after defeating Simona Waltert 6-3, 6-1 pic.twitter.com/bENNcvMuuM — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2024

В Ла Портел (Франция) Ема Радукану изоставаше с един сет и беше позволила пробив във втория, но спечели 12 от следващите 15 гейма, за да премине през Каролин Гарсия с 3:6, 6:3, 6:2. Мачовете между Франция и Великобритания се играят на клей и в зала. Франция изравни резултата с успех на Даян Пери над Кейти Бултър с 6:2, 6:0, която днес ще срещне Гарсия.

What. A. Performance



From a set and a break down, @EmmaRaducanu rallies back to defeat Caroline Garcia 3-6, 6-3, 6-2 and level the tie for Great Britain! #BJKCup | @the_LTA pic.twitter.com/23Vt7aKMyM — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2024

Словакия също взе преднина от 2:0 над Словения, след като Анна-Каролина Шмиедлова победи Ела-Нала Милич с 6:4, 6:3, а Виктория Хрунчакова се справи в три сета със съименничката ѝ Вероника Йеравчек с 6:1, 5:7, 6:3.

Украйна също поведе с 2:0 над Румъния, като срещата се играе във Фернандина Бийч (САЩ).

Германия дръпна със същия резултат над Бразилия като гост с успехи на сингъл на Лаура Зигемунд и Татяна Мария.

