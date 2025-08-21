Коко Гоф се раздели с треньора си Матю Дейли дни преди старта на US Open

Двукратната шампионка от Големия шлем Коко Гоф се раздели с треньора си Матю Дейли само дни преди началото на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Третата в световната ранглиста американка ще продължи да работи с дългогодишния си наставник Жан-Кристоф Форел. Към щаба й се присъединява експертът по биомеханика Гавин Макмилан.

Вчера Гоф тренира в тенис центъра "Били Джийн Кинг" в Ню Йорк с Форел и Макмилан, който преди това е работил с номер 1 в света Арина Сабаленка, помагайки ѝ да усъвършенства сервиса и форхенда си.

Под ръководството на Дейли и Форел, Гоф постигна едни от най-добрите резултати в кариерата си, включително финалите на WTA и Ролан Гарос т. г. Въпреки това, формата ѝ напоследък е спаднала, като има само четири победи на сингъл от "Ролан Гарос" насам и отпадна в първия кръг на "Уимбълдън".

Основната схема на US Open започва в неделя.