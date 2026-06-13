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Япония продължава без грешка във волейболната Лига на нациите

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Спорт
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Ран Такахаши поведе азиатците към трета поредна победа след успех с 3:1 над Китай

Япония продължава без грешка във волейболната Лига на нациите
Снимка: volleyballworld.com
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Япония запази перфектния си баланс във Волейболната лига на нациите при мъжете. В среща от първата състезателна седмица тимът на Лоран Тили се наложи над домакина Китай с 3:1 (25:23, 25:22, 20:25, 25:21) и записа трета поредна победа в турнира.

Пред ентусиазираната публика в Линъи японците трябваше да преодолеят сериозна съпротива от страна на съперника, но показаха по-голяма класа в ключовите моменти на двубоя. След като спечелиха първите два гейма, те отстъпиха третата част, но затвориха мача в четвъртия сет.

Най-резултатен за победителите беше Ран Такахаши с 21 точки. Капитанът Юки Ишикава добави още 12 точки, а Тайши Онодера се отличи с пет успешни блокади.

"Не показахме най-доброто си лице, но най-важното е, че спечелихме. Трябва да продължим да се развиваме и да играем по-добре в следващите мачове“, коментира Ишикава след срещата.

За Китай най-резултатен беше Джан Чжъцзя с 18 точки, докато Уан Бин завърши с 15. Въпреки доброто представяне домакините останаха без победа от началото на надпреварата.

С успеха Япония оглави временното класиране във Волейболната лига на нациите с три победи и осем точки. В последния си мач от първата седмица азиатците ще се изправят срещу Словения, докато Китай ще търси първи успех срещу Германия.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Национален отбор на Китай по волейбол за мъже #Национален отбор на Япония по волейбол

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