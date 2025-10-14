Япония записа първа победа над Бразилия

Япония стигна до драматична победа с 3:2 над Бразилия в контрола, която се проведе в столицата Токио. Това бе и първа победа на азиатците в историята над петкратния световен шампион, воден от италианския специалист Карло Анчелоти в момента.

Успехът е още по-ценен, тъй като домакините изоставаха на почивката с 0:2 срещу именития си съперник. Бруно Гимараеш откри за Селесао в 26-ата минута с удар в левия долен ъгъл на вратата на Зион Сузуки. Само шест минути по-късно Лукас Пакета прехвърли топката в наказателното поле на Габриел Мартинели, който не остави шанс на японския вратар - 0:2.

Обратът започна с попадение на Такуми Минамино, който се озова на добра позиция в наказателно поле и с премерен удар наказа разсеяната игра на защитника Лукас Бералдо - 1:2.

Малко след час игра Кейто Накамура спря по страхотен начин топката в наказателното поле на съперника и веднага я насочи с мощен шут под гредата - 2:2.

В 71-вата минута при изпълнение на корнер Аясе Уеда надскочи всички в наказателното поле и с глава заби топката в средата на вратата - 3:2.