Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Япония записа първа победа над Бразилия

Чете се за: 01:30 мин.
Световен футбол
Азиатците стигнаха до обрат от 0:2 до 3:2.

Япония футбол
Снимка: БГНЕС
Япония стигна до драматична победа с 3:2 над Бразилия в контрола, която се проведе в столицата Токио. Това бе и първа победа на азиатците в историята над петкратния световен шампион, воден от италианския специалист Карло Анчелоти в момента.

Успехът е още по-ценен, тъй като домакините изоставаха на почивката с 0:2 срещу именития си съперник. Бруно Гимараеш откри за Селесао в 26-ата минута с удар в левия долен ъгъл на вратата на Зион Сузуки. Само шест минути по-късно Лукас Пакета прехвърли топката в наказателното поле на Габриел Мартинели, който не остави шанс на японския вратар - 0:2.

Обратът започна с попадение на Такуми Минамино, който се озова на добра позиция в наказателно поле и с премерен удар наказа разсеяната игра на защитника Лукас Бералдо - 1:2.

Малко след час игра Кейто Накамура спря по страхотен начин топката в наказателното поле на съперника и веднага я насочи с мощен шут под гредата - 2:2.

В 71-вата минута при изпълнение на корнер Аясе Уеда надскочи всички в наказателното поле и с глава заби топката в средата на вратата - 3:2.

#Национален отбор на Япония по футбол #национален отбор на Бразилия по футбол

