Ясен е съставът на България за еврошампионата по баскетбол за девойки до 16 г.

Селекционерът Лилия Георгиева определи окончателния състав на българския национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години за европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б.

Тя се спря на 12 баскетболистки, които ще вземат участие на шампионата в турския мегаполис от 20 до 29 август. Българките са в група D, като там ще спорят с отборите на Литва, Гърция, Украйна и Северна Македония.

Ето на кои момичета заложи Георгиева:

№1 Алекса Петрова, Локомотив София, леко крило – 172 см

№3 Александра Атанасова, Рилски спортист, крило – 180 см

№5 Кармен Георгиева, Шампион 2006, плеймейкър – 173 см

№6 Светлозара Георгиева, Дунав Русе, тежко крило – 175 см

№7 Габриела Коцева, Шампион 2006, атакуващ гард – 174 см

№8 Фатме Кичукова, Пирин Гоце Делчев, плеймейкър – 170 см

№10 Катрин Коева, Дунав Русе, център – 183 см

№11 Виктория Зелкова, Локомотив София, атакуващ гард/леко крило – 175 см

№12 Валерия Стойчева, Шампион 2006, център – 196 см

№24 Катрина Бозова, Рилски спортист, гард – 173 см

№25 Девора Тенева, Берое Стара Загора, атакуващ гард – 170 см

№47 Деяна Станиславова, Локомотив София, крило – 173 см

Българският тим вече се намира на турска земя, като ще постави начало на своето участие на 20 август (сряда), когато ще срещне украинките от 20:30 часа българско време. Ден след това родните баскетболистки ще имат за съперник гъркините от 18:00 часа, а на 22-и ще спорят със северномакедонките от 13:00 часа. Последният мач на българките в груповата фаза е на 25-и, като тогава ще играят с литовките от 18:00 часа.