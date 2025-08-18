Ясен е съставът на България за еврошампионата по баскетбол за девойки до 16 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
В първия си мач българките ще премерят сили с Украйна.

Български национален отбор по баскетбол за момичета до 16 г.
Снимка: БФБ
Слушай новината

Селекционерът Лилия Георгиева определи окончателния състав на българския национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години за европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б.

Тя се спря на 12 баскетболистки, които ще вземат участие на шампионата в турския мегаполис от 20 до 29 август. Българките са в група D, като там ще спорят с отборите на Литва, Гърция, Украйна и Северна Македония.

Ето на кои момичета заложи Георгиева:

№1 Алекса Петрова, Локомотив София, леко крило – 172 см
№3 Александра Атанасова, Рилски спортист, крило – 180 см
№5 Кармен Георгиева, Шампион 2006, плеймейкър – 173 см
№6 Светлозара Георгиева, Дунав Русе, тежко крило – 175 см
№7 Габриела Коцева, Шампион 2006, атакуващ гард – 174 см
№8 Фатме Кичукова, Пирин Гоце Делчев, плеймейкър – 170 см
№10 Катрин Коева, Дунав Русе, център – 183 см
№11 Виктория Зелкова, Локомотив София, атакуващ гард/леко крило – 175 см
№12 Валерия Стойчева, Шампион 2006, център – 196 см
№24 Катрина Бозова, Рилски спортист, гард – 173 см
№25 Девора Тенева, Берое Стара Загора, атакуващ гард – 170 см
№47 Деяна Станиславова, Локомотив София, крило – 173 см

Българският тим вече се намира на турска земя, като ще постави начало на своето участие на 20 август (сряда), когато ще срещне украинките от 20:30 часа българско време. Ден след това родните баскетболистки ще имат за съперник гъркините от 18:00 часа, а на 22-и ще спорят със северномакедонките от 13:00 часа. Последният мач на българките в груповата фаза е на 25-и, като тогава ще играят с литовките от 18:00 часа.

#Европейско първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Дивизия "В" #Български национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години

