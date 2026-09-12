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Ясир Забири поведе Расинг Сантандер към обрат и първа загуба за Алавес

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Спорт
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21-годишният мароканец отбеляза и двете попадения за успеха с 2:1, който изкачи домакините до осмото място в Ла Лига

Ясир Забири поведе Расинг Сантандер към обрат и първа загуба за Алавес
Снимка: БГНЕС
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Расинг Сантандер нанесе първа загуба на Алавес от началото на сезона в Ла Лига, след като стигна до обрат и победа с 2:1 у дома в двубой от петия кръг на испанското първенство.

Гостите започнаха по-добре и поведоха още в 18-ата минута. Финландският защитник Виле Коски намери път към мрежата и даде ранен аванс на Алавес.

Расинг обаче успя да отговори още преди почивката, а в герой за домакините се превърна Ясир Забири. 21-годишният мароканец възстанови равенството в 38-ата минута и двата отбора се оттеглиха при 1:1 след първата част.

Само осем минути след подновяването на играта Забири отново се оказа в центъра на събитията. Нападателят реализира второто си попадение в срещата и осъществи пълния обрат за Расинг – 2:1.

Домакините трябваше да защитават преднината си с човек по-малко в заключителните минути. Влезлият като резерва през второто полувреме Андре Алмейда получи директен червен картон в 89-ата минута, но Алавес не успя да се възползва от численото си преимущество.

Така Расинг Сантандер записа втората си победа за сезона и събра седем точки, с които се изкачи до осмата позиция в класирането.

Алавес допусна първото си поражение след силния старт на кампанията и остава с 10 точки на второто място в Ла Лига.

В следващия кръг Алавес ще приеме Валенсия на 15 септември, докато ден по-късно пред Расинг предстои сериозно изпитание – гостуване на Барселона.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Расинг Сантандер #ФК Алавес

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