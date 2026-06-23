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Ясни са часовете на мачовете между ЦСКА и Дери Сити

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Първият мач е на 9 юли от 21:00 часа

ЦСКА Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg

Станаха ясни часовете на мачовете между ЦСКА и Дери Сити от първия предварителен кръг на Лига Европа.

"Червените“ са домакин в първия мач, който е поместен на Националния стадион „Васил Левски“. На 9 юли „армейците“ ще посрещнат Дери от 21:00 часа в столицата София.

В следващия четвъртък, 16 юли, предстои визитата за ЦСКА и Христо Янев в Северна Ирландия. От 20:30 часа „Брандиуел“ ще посрещне местния любимец Дери Сити, носещ прякора „бонбонените ивици“, и ЦСКА.

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