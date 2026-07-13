Ясни са четвъртфиналните двойки във волейболната Лига на нациите за жени

След изиграването на всички двубои от предварителната фаза на Лигата на нациите, станаха ясни четвъртфиналните двойки в Лигата на нациите.

За финалите в Макао (Китай) се класират САЩ, Италия, Бразилия, Турция, Канада, Япония, Нидерландия и домакините от Китай. Срещите ще се изиграят на 22 и 23 юли (сряда и четвъртък).

Миналогодишният бронзов медалист Полша завърши осми и пропуска следващата фаза и отбелязва регрес в представянето си след три поредни издания с медал.

Отборът на САЩ завърши като лидер в класирането с 29 точки (10 победи, 2 загуби) и в битката за четворката и разпределението на отличията среща китайските националките.

Шампионът от 2025 г. Италия приключи предварителната фаза на втора позиция с 28 точки (10 победи, 2 загуби). "Скуадра адзура" се изправя срещу Нидерландия.

Третият в таблицата Бразилия пък излиза срещу сребърния медалист от 2024 г. Япония, който приключи шести.

Европейските шампионки от Турция ще се борят за място на полуфиналите с петия в класирането Канада.

22 юли (сряда)

САЩ - Китай

Турция - Канада

23 юли (четвъртък)

Италия - Нидерландия

Бразилия - Япония

Женският национален отбор на България по волейбол загуби мястото си в Лигата на нациите.