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Ясни са отборите, които ще участват на световното първенство по волейбол за мъже догодина

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Полша ще бъде домакин за трети път - след 2014 г. и 2022 г., като форумът ще се проведе в пет града - Гданск, Катовице, Лодз и Олщин. Полуфиналите и мачовете за медалите ще се играят в Краков. 

Волейбол България – Германия
Снимка: БГНЕС
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Националите на България и още 31 отбора ще участват на световното първенство по волейбол за мъже през септември 2027 година. Шампионатът е и квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 - ще се класират трите най-добри отбора, които все още нямат квота.

"Лъвовете" са най-високо ранкираният тим сред получилите квота за световното първенство догодина по ранглистата на FIVB. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим завърши сезона на девето място в ранглистата с 274.55 точки.

Италия е двукратен шампион на Мондиала, след като вдигна трофея през 2022 и отново във Филипините през 2025 г.

Домакинът Полша спечели трофея през 1974, 2014 и 2018 г. и ще се стреми към четвърта титла. И двете държави автоматично получиха квоти. Половината от останалите участници грабнаха билети след континентални квалификаци - първите три отбора от всеки континент. Япония, Иран и Корея ще представляват Азия, докато Тунис, Камерун и Алжир носят надеждите на Африка.

От Европа се класираха Франция, Финландия и Словения.

Южна Америка е представена от Бразилия, Аржентина и Чили, а САЩ, Канада и Куба допълват класирането в зона NORCECA.

Последните 15 места отидоха при най-високо класираните отбори в световната ранглиста на FIVB. Освен България, местата си на Мондиала заслужиха Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Мексико, Пуерто Рико, Дания, Египет и Естония.

Естония ще направи своя дебют на световното първенство в Полша, докато Дания се завръща в надпреварата след 1966 г.

Полша е домакин за трети път - след 2014 г. и 2022 г., като форумът ще се проведе в пет града - Гданск, Катовице, Лодз и Олщин. Полуфиналите и мачовете за медалите ще се играят в Краков.

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