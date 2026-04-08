БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Йоана Константинова достигна четвъртфиналите на двойки в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Българката и Влада Минчева записаха убедителна победа и ще спорят с вторите поставени за място на полуфиналите

Йоана Константинова достигна четвъртфиналите на двойки в Монастир
Снимка: БТА
Слушай новината

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката, в тандем с Влада Минчева (Русия), победи испанките Ариадна Гарсия-Патрон Каналс и Мария Санчес с 6:4, 6:2 за 67 минути игра.

В следващия кръг Константинова и Минчева ще се изправят срещу вторите поставени в схемата Каат Копез (Белгия) и Сара Ван Емст (Нидерландия) в спор за място на полуфиналите.

На сингъл Константинова отпадна още в първия кръг след драматична загуба от осмата поставена Анджелика Раджи (Италия) с 6:0, 6:7(8), 5:7.

#тенис турнир в Монастир 2026 #Йоана Константинова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ