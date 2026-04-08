Йоана Константинова достигна четвъртфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката, в тандем с Влада Минчева (Русия), победи испанките Ариадна Гарсия-Патрон Каналс и Мария Санчес с 6:4, 6:2 за 67 минути игра.

В следващия кръг Константинова и Минчева ще се изправят срещу вторите поставени в схемата Каат Копез (Белгия) и Сара Ван Емст (Нидерландия) в спор за място на полуфиналите.

На сингъл Константинова отпадна още в първия кръг след драматична загуба от осмата поставена Анджелика Раджи (Италия) с 6:0, 6:7(8), 5:7.