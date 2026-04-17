Йоана Константинова отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Ада Кумрю (Турция), поставени под №4, отстъпиха на полуфиналите с 6:7(3), 2:6 от вторите в схемата Челси Фонтенел (Швейцария) / Амелия Пашун (Полша). Срещата продължи час и 28 минути.

Константинова и Кумрю сервираха за спечелване на първия сет при 6:5, пропуснаха един сетбол и допуснаха пробив. В последвалия тайбрек двете изостанаха с 2:6 точки и го загубиха с 3:7.

Във втората част българката и туркинята загубиха четири поредни гейма – от 2:2 до 2:6 – и отпаднаха от надпреварата.