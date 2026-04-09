Йоана Константинова приключи участие на двойки

Българската тенисистка Йоана Константинова приключи участие на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Влада Минчева (Русия) не излязоха за двубоя си срещу вторите поставени в схемата Каат Копез (Белгия) и Сара Ван Емст (Нидерландия).

В средата на февруари Константинова стана шампионка на двойки на друг турнир в Монастир (Тунис) и завоюва първа титла в кариерата си при жените от турнири н