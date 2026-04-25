Йоана Константинова спечели титлата на двойки в Тунис

Българската тенисистка Йоана Константинова спечели титлата на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Ада Кумру (Турция) победиха на финала вторите поставени Мари Вийе (Франция) и Аня Вилдгрубер (Германия) с 6:3, 6:2 за 69 минути игра.

Йоана Константинова завоюва втори трофей в кариерата си на двойки от турнири на ITF за жени след първия през февруари тази година на друг турнир в Монастир.