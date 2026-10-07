Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на световното първенство по джудо в Баку

Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков загубиха първите си срещи в днешния ден на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азрбайджан.

В категория до 63 килограма Манова отстъпи пред двукратна световна вицешампионка и бронзова медалистка от Олимпиадата в Токио 2020 Катрин Бошмен-Пинар (Канада) с "ипон".

При 83-килограмовите мъже Георги Граматиков претърпя поражение с "юко" от Гаджимурад Омаров (ОАЕ), а Христо Вълков загуби от Вюсал Галандарзаде(Азербайджан) с "ипон".

Утре на татамито излиза Ивайло Иванов в категория до 90 килограма, участник на три олимпийски игри, който ще срещне в първия си двубой 24-годишният унгарец Петер Шафрани, световен и европейски шампион за младежи.