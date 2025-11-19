БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йордан Минчев и Кемниц с трета победа в баскетболния турнир Еврокъп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Кемниц заема седмо място във временното класиране с три успеха и пет поражения, а Тренто е осми със същия актив.

кемниц българския баскетболен национал йордан минчев записа втори успех еврокъп
Слушай новината

Йордан Минчев и отборът на Кемниц записаха победа като гост на Тренто (Италия) със 105:94 (19:20, 34:17, 23:26, 29:31) в двубой от осмия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп.

Българският национал започна сред титулярите и завърши с 2 точки, 2 борби и 2 асистенции за 24 минути на терена.

Кевин Йебо беше най-полезен за успеха с 33 точки и 8 борби.

Първите шест тима от двете групи продължават напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще трябва да преминат през осминафиналите.

Кемниц заема седмо място във временното класиране с три успеха и пет поражения, а Тренто е осми със същия актив.

В следващия кръг от Еврокъп Минчев и съотборниците му ще бъдат домакини на Тюрк Телеком (Турция) на 8 декември.


Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
4
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
5
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Български баскетбол

Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения
Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения
Американката Стефани Костович ще подсили женския национален отбор по баскетбол за втората фаза от евроквалификациите Американката Стефани Костович ще подсили женския национален отбор по баскетбол за втората фаза от евроквалификациите
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Гавалюгов и Санта Клара продълават с победите в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов и Санта Клара продълават с победите в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет
Чете се за: 00:52 мин.
Гард подсилва нападението на БК Берое Гард подсилва нападението на БК Берое
Чете се за: 01:05 мин.
Безгрешна България продължава към втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 Безгрешна България продължава към втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани 37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани
Чете се за: 01:47 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ