Йордан Минчев и Кемниц с трета победа в баскетболния турнир Еврокъп

Йордан Минчев и отборът на Кемниц записаха победа като гост на Тренто (Италия) със 105:94 (19:20, 34:17, 23:26, 29:31) в двубой от осмия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп.

Българският национал започна сред титулярите и завърши с 2 точки, 2 борби и 2 асистенции за 24 минути на терена.

Кевин Йебо беше най-полезен за успеха с 33 точки и 8 борби.

Първите шест тима от двете групи продължават напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще трябва да преминат през осминафиналите.

Кемниц заема седмо място във временното класиране с три успеха и пет поражения, а Тренто е осми със същия актив.

В следващия кръг от Еврокъп Минчев и съотборниците му ще бъдат домакини на Тюрк Телеком (Турция) на 8 декември.





