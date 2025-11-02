БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Йордан Минчев и Кемниц се завърнаха на победния път в Бундеслигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Българският национал влезе от пейката и финишира с 6 точки, 4 борби и 1 асистенция.

националът йордан минчев дабъл дабъл спиру шарлероа претърпя поражение bnxt лигата
Снимка: фейсбук страница на БК Спиру
Слушай новината

Йордан Минчев и Кемниц се върнаха на правия път в Бундеслигата. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сломиха Брауншвайг с 93:75 в мач от шестия кръг.

Минчев този път се включи от пейката и се задържа на паркета 15 минути. За това време българският национал финишира с 6 точки, 4 борби и 1 асистенция. При стрелбата си крилото бе 2/2 от средна дистанция, 0/3 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си четири победи и две загуби в германския елит. На 8 ноември, събота, Минчев и компания ще бъдат гости на Йена.

Първото полувреме предложи размяна на части, а на голямата почивка домакините се изстреляха при 47:44. През второто полувреме участникът в Еврокъп вдигна оборотите и разликата в своя полза, която придоби двуцифрени изражения и си осигури победата.

Кевин Йебо записа 19 точки и 6 борби за Кемниц.

#БК Кемниц #Йордан Минчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Български баскетбол

Везенков се развихри за пореден верен ход на Олимпиакос в Гърция
Везенков се развихри за пореден верен ход на Олимпиакос в Гърция
Спартак Плевен сломи съпротивителните сили на Берое Спартак Плевен сломи съпротивителните сили на Берое
Чете се за: 04:15 мин.
Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно
Чете се за: 06:50 мин.
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт" Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:45 мин.
Босненци завоюваха първата си победа в Адриатическата лига срещу Виена на Борислав Младенов Босненци завоюваха първата си победа в Адриатическата лига срещу Виена на Борислав Младенов
Чете се за: 01:40 мин.
Рилски спортист си върна увереността в НБЛ Рилски спортист си върна увереността в НБЛ
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ