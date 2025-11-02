Йордан Минчев и Кемниц се завърнаха на победния път в Бундеслигата

Йордан Минчев и Кемниц се върнаха на правия път в Бундеслигата. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сломиха Брауншвайг с 93:75 в мач от шестия кръг.

Минчев този път се включи от пейката и се задържа на паркета 15 минути. За това време българският национал финишира с 6 точки, 4 борби и 1 асистенция. При стрелбата си крилото бе 2/2 от средна дистанция, 0/3 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си четири победи и две загуби в германския елит. На 8 ноември, събота, Минчев и компания ще бъдат гости на Йена.

Първото полувреме предложи размяна на части, а на голямата почивка домакините се изстреляха при 47:44. През второто полувреме участникът в Еврокъп вдигна оборотите и разликата в своя полза, която придоби двуцифрени изражения и си осигури победата.

Кевин Йебо записа 19 точки и 6 борби за Кемниц.