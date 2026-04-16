Йордан Минчев с 9 точки при победа на Кемниц в Германия

Кемниц заема 12-о място във временното класиране с 13 успеха и 16 загуби.

Българският национал Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц прекъснаха серията си от три поражения с домакинска победа над състава на Улм със 79:66 в двубой от 23-ия кръг в баскетболното първенство на Германия.

Кемниц заема 12-о място във временното класиране с 13 успеха и 16 загуби.

Йордан Минчев допринесе за победата с 9 точки, 5 борби и 2 асистенции за 28 минути на терена, а най-резултатен от съотборниците му беше Ерик Уошингтън със 17 точки, 8 борби и 12 асистенции.

Домакините имаха предимство през целия мач, като на почивката водеха с 41:34, а преди последната четвърт резултатът бе 57:47.

В следващия кръг от баскетболната Бундеслига Кемниц приема отбора на Йена на 18 април.

