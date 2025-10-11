БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йордан Минчев се отличи със силно представяне в баскетболната Бундеслига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Българският национал остана на крачка от "дабъл-дабъл" при третата победа от четири мача на Кемниц.

Йордан Минчев
Снимка: Instagram / NINERS Chemnitz
Слушай новината

Йордан Минчев се отличи и при третата поредна победа на Кемниц в Бундеслигата. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сразиха Лудвигсбург със 111:88 в мач от четвъртия кръг.

Минчев попадна сред титулярите и не разочарова. Българският национал отново бе на висота в офанзивен план и остана на крачка от "дабъл-дабъл". Крилото завърши с 14 точки, 9 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 32 игрови минути. При стрелбата си крилото бе 6/6 от средна дистанция, 0/1 зад дъгата и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Родриго Пасторе имат на сметката си три победи и една загуба в елита на Германия. Следващият мач за участника в Еврокъп на германска земя в местното първенство ще бъде на 26 октомври, когато ще имат гостуване на Бамберг.

Домакините решиха всичко в този мач до голяма степен още през първото полувреме, спечелено с 54:34. През второто полувреме ситуацията не се промени особено много и мачът се доигра.

Амаду Соу бе над всички за победителите с 28 точки и 5 борби.

#БК Кемниц #Йордан Минчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
3
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
4
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти
6
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
6
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...

Още от: Европейски баскетбол

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда надигнаха глава срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда надигнаха глава срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
Везенков открадна шоуто и върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО) Везенков открадна шоуто и върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:17 мин.
Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп
Чете се за: 02:02 мин.
Партизан с втора победа в Евролигата Партизан с втора победа в Евролигата
Чете се за: 01:55 мин.
Карина Константинова с ключова роля за успешния старт на Келтерн в Еврокъп Карина Константинова с ключова роля за успешния старт на Келтерн в Еврокъп
Чете се за: 01:40 мин.
Берое се предаде пред полякини в Еврокъп Берое се предаде пред полякини в Еврокъп
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да...
Чете се за: 02:37 мин.
Политика
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ