Йордан Минчев се отличи със силно представяне в баскетболната Бундеслига

Йордан Минчев се отличи и при третата поредна победа на Кемниц в Бундеслигата. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сразиха Лудвигсбург със 111:88 в мач от четвъртия кръг.

Минчев попадна сред титулярите и не разочарова. Българският национал отново бе на висота в офанзивен план и остана на крачка от "дабъл-дабъл". Крилото завърши с 14 точки, 9 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 32 игрови минути. При стрелбата си крилото бе 6/6 от средна дистанция, 0/1 зад дъгата и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Родриго Пасторе имат на сметката си три победи и една загуба в елита на Германия. Следващият мач за участника в Еврокъп на германска земя в местното първенство ще бъде на 26 октомври, когато ще имат гостуване на Бамберг.

Домакините решиха всичко в този мач до голяма степен още през първото полувреме, спечелено с 54:34. През второто полувреме ситуацията не се промени особено много и мачът се доигра.

Амаду Соу бе над всички за победителите с 28 точки и 5 борби.