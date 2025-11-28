Йордан Минчев: Ще бъдем много по-добри

Йордан Минчев е на мнение, че българският национален отбор ще бъде много по-добър в хода на първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

България се справи със съпротивата на Армения след 98:88 в зала „Арена Ботевград“. Баскетболистът на Кемниц изигра един от най-силните си мачове и бе с ключова роля за успеха на българите. Крилото се отличи в офанзивен план и финишира с дабъл-дабъл. Той завърши с 16 точки, 11 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 23 минути, прекарани на паркета.

„Изцяло двама играчи движиха нападението, не успяхме да се справим добре с това. Ще си вземем поуките и със сигурност няма да допуснем във втория мач срещу арменците това да се случи. Имаше много добри моменти в мача, но не успяхме да запазим дисциплината и концентрацията през цялото време. Имаше по-лоши минути, отколкото добри и за малкото време, което се събрахме в Ботевград, нямаше много да свършим каквото и да е, но смятам, че занапред нещата ще се подобрят“, сподели той след срещата.

Националът говори за бързия стил на игра, който Любомир Минчев по традиция проповядва.

„Любомир Минчев винаги е настоявал във всички негови отбори да се играе на бърза атака. Освен това арменците имат слаба защита в транзиция и бяхме концентрирани да изпълним това максимално добре“, допълни играчът.

Според него Дий Бост има достатъчно опит, че да си позволява „хазартни стрелби“.

„Хазартните стрелби от Дий Бост винаги ще ги има. Той е на 36 години и всеки смята, както и самият той, че може да си ги позволи. Тук вече играчите нямат много голям контрол върху това. Смятам, че асистенциите, които направи, бяха много добри и на два пъти направихме добра серия благодарение на него. Естествено, победата е много важна от психологическа гледна точка, защото никой не обича да започва със загуба. Всички очаквахме да стартираме с победа. Направихме го, макар и с 10 точки. Смятам, че ще бъдем много по-добри“, добави Менчев.