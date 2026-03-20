Йован Попович е новият треньор на Балкан, напусна Ботев 2012 Враца

Назначението идва след раздялата на ботевградчани с досегашния наставник Васил Христов, а тимът временно бе воден от Иван Коцев. За Попович това няма да е непозната среда, тъй като той вече е работил в клуба в миналото.

По-рано през деня от Ботев 2012 Враца официално потвърдиха раздялата със специалиста, който пое отбора през август 2025 година. От клуба изразиха благодарност към него за свършената работа и приноса му към развитието на тима.

"Това е треньор, който завинаги ще остане в историята на врачанския баскетбол“, написаха от врачанския клуб в социалните мрежи.

След напускането на Попович, функциите на старши треньор в Ботев 2012 ще бъдат поети от досегашния му помощник Мирослав Ралчев.

Малко по-късно Балкан също обяви официално назначението.

"БК Балкан има нов старши треньор и това е Йован Попович. Пожелаваме му успех“, съобщиха от клуба.

Промяната идва в ключов момент от сезона, като очакванията са Попович да внесе стабилност и да помогне на Балкан в решителната фаза от кампанията.