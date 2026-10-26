Йовичевич: Не заслужавахме да победим, ЦСКА е в ритъм и с добър тонус

Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич призна, че отборът му не е заслужавал да спечели двубоя срещу ЦСКА. Наставникът изтъкна грешките на своите футболисти през първото полувреме и липсата на ефективност в атака, като същевременно похвали съперника за добрата преса и моментната му форма.

„Те заслужиха успеха днес. Имахме доста непридизвикани грешки през първата част. Поставихме се сами под напрежение“, заяви Йовичевич.

Треньорът на „орлите“ отчете подобрение след почивката, когато тимът му опитал да наложи натиск, но не успял да се възползва от създадените възможности.

„През второто полувреме беше по-добре. Опитахме да доминираме и да ги натиснем. Нямахме такава ефективност в последната третина. Те намериха гориво да ни накажат за втори път в края. Правеха опасни контри, но ние имахме шансове да изравним. Трябваше да намерим по-рано нашата идентичност. Предстоят ни много битки“, коментира специалистът.

Йовичевич подчерта, че ЦСКА се намира в добър ритъм и демонстрира необходимата концентрация, докато Лудогорец трябва да заслужи възможността да играе със същата интензивност.

„Не заслужавахме да победим. ЦСКА е в ритъм, имат тонус, концентрирани са. Знам колко са важни двубоите в Европа. Ние също искаме да играем в същия ритъм, но трябва да го заслужим“, заяви треньорът на разградчани.

Наставникът отново акцентира върху грешните решения и проблемите в завършващата фаза, като посочи, че отборът му е дал възможности на противника да отбележи.