Юито Сузуки избухна с хеттрик при разгром на Фрайбург в Бундеслигата

Юито Сузуки се превърна в големия герой за Фрайбург при убедителната победа с 4:1 над Вердер Бремен в първия мач на двата отбора от новия сезон в Бундеслигата. Японският футболист отбеляза хеттрик, а домакините решиха изхода от срещата още в началото на второто полувреме.

Фрайбург поведе след половин час игра. Никлас Бесте изпълни корнер, а Сузуки се позиционира отлично в наказателното поле и с удар с глава откри резултата.

Домакините нанесоха втори удар непосредствено преди почивката. Хърватският нападател Игор Матанович намери мрежата и позволи на Фрайбург да се оттегли с комфортен аванс от два гола след първите 45 минути.

Ситуацията за Вердер стана още по-тежка непосредствено след подновяването на играта. Дери Шерхант центрира отлично, а Сузуки отново завърши атаката и покачи на 3:0.

Японецът оформи своя хеттрик в 55-ата минута. Този път Матанович влезе в ролята на асистент и намери Сузуки, който реализира за 4:0 и окончателно сложи край на интригата.

Вердер все пак стигна до почетно попадение чрез Дариуш Сталмах, който се разписа с глава, но гостите нямаха сили за нещо повече и Фрайбург започна кампанията си с категоричен успех.

Преди двубоя от Бремен получиха и неприятна новина за състоянието на Йенс Щаге, който се очаква да остане извън терените до края на годината заради контузия.

Срещата беше специална и за Никлас Фюлкруг, който започна втория си период в Бундеслигата с екипа на бившия си клуб Вердер. Нападателят, който играе под наем от Уест Хям, получи една добра възможност през второто полувреме, но не успя да се разпише.

В късния неделен двубой от Бундеслигата Аугсбург приема Шалке 04, като се очаква срещата да бъде наблюдавана от новия селекционер на Германия Юрген Клоп.