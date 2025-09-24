БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Юлиана Янева ще получи 75 000 лв. премия за сребърния медал от световното по борба

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Управителният съвет на БФ Борба гласува изключването на Милен Марков от съдийската колегия.

Юлияна Янева
Снимка: startphoto.bg
Юлиана Янева ще получи 75 000 лв. премия за сребърния медал от световното първенство по борба. Това стана ясно от гласуваните решения на Управителния съвет на родната федерация по борба.

От тях става ясно също, че е гласувано изключването на Милен Марков от съдийската колегия, както и че ще бъдат поети разноските по операцията на Даниел Александров, който е със скъсани връзки.

Решения на УС на БФ Борба:

1. Управителният съвет на БФБ гласува премии за медалистите от Световни първенства по борба, както следва:

100 000 лв. за златен медал;
75 000 лв. за сребърен медал;
50 000 лв. за бронзов медал.

Съгласно това решение, Юлиана Янева се награждава със 75 000 лв. за спечеления сребърен медал на Световното първенство.

2. Управителният съвет гласува изключването на Милен Марков от съдийската колегия и ще изпрати официално писмо до UWW (Световна федерация по борба), с което да бъде изваден като член на комисия в UWW.
(Той беше председател на съдийската колегия при ръководството на Гриша Ганчев и неговия син Данаил Ганчев.)

3. Управителният съвет гласува да предложи и поеме операцията на Даниел Александров, който се състезава на Световното първенство със скъсани връзки. С този акт той доказа истинския български дух и отдаденост към спорта, докато други избраха да бойкотират Българската федерация по борба и държавата.

#Милен Марков #Юлияна Янева #БФ Борба

