Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка, която е поставена под №6 в схемата, отстъпи на Нина Радованович (Франция) с 4:6, 2:6 за час и 45 минути на корта.

Стаматова поведе с 4:1 в първия сет след силно начало, но французойката взе пет поредни гейма и с това поведе в общия резултат. Във втората част българката изостана с 1:4 и не успя да се съвземе, въпреки че успя да върне единия пробив, но това не ѝ достигна за нищо повече.

Така Юлия Стаматова за втора поредна седмица отпадна във фазата на четвъртфиналите в Куршумлийска баня, а българското участие на турнира на клей кортовете в сръбския курортен град приключи, след като вчера квалификантката Брияна Иванова и Виктория Велева също бяха отстранени.