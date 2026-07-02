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Стаматова с втори успех в Сърбия, Брияна Иванова отпадна

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

юлия стаматова
Снимка: БФ тенис
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Българската тенисистка Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 българка надделя над квалификантката Саманта Имбо Нлога (САЩ) с 6:3, 6:4 за 103 минути.

33-годишната Стаматова преодоля ранен пробив пасив, след което със серия от три поредни гейма взе първия сет. Във втората част тя реализира ключов брейк за 5:4 и затвори мача с четири последователни точки на собствен сервис.

17-годишната българка Брияна Иванова отпадна във втория кръг след поражение от представителката на домакините и водачката в схемата Аня Станкович с 3:6, 6:7(5) след 99 минути на корта. Тя допусна изоставане от 0:3 в началото и не успя да навакса, а във втория сет стигна до тайбрек, но в него Станкович поведе с 5:3 точки и удържа аванса си до края.

Още една българка - Виктория Велева, ще изиграе срещата си от втория кръг по-късно днес срещу номер 2 Дуня Марич (Сърбия).

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#Брияна Иванова #Юлия Стаматова

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