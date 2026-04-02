Юлияна Янева претърпя операция на коляното и ще отсъства до края на годината

Юлияна Янева претърпя операция на коляното и ще пропусне годината, съобщиха от Българската федерация по борба.

Световната вицешампионка скъса кръстни връзки по време на тренировка, а в сряда, 1 април, е оперирана от германския специалист д-р Клаус Йохан.

За Янева това е шеста интервенция, вече има по три и на двете колена.

„Операцията мина успешно, дано до Олимпиадата да нямам повече подобни проблеми“, каза Юлияна, която през 2023-а стана европейска шампионка, след петата си операция.

Така една от най-добрите български състезателки в момента ще пропусне европейското първенство през април в Тирана, както и световното първенство в Бахрейн през октомври.