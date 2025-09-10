БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Юношеският национал по баскетбол Ивайло Скрински ще играе в Гърция

Спорт
Снимка: ФИБА
Ивайло Скрински ще продължи своето развитие в Гърция. Гардът е най-новото попълнение на Софадон, обявиха официално от клуба.

Скрински се е договорил с участника във втора дивизия на Гърция при мъжете за сезона, който предстои.

В последните две години юношеският национал бе част от школата на Get Better Academy, превръщайки се в основна фигура. През миналия сезон роденият в София играч дебютира и в чешкия елит с отбора на Храдец Кралове, като изигра един мач при мъжете. Скрински остави на сметката си средно по 18.3 точки, 3.6 борби и 4.5 асистенции за 25 мача в първенството при 19-годишните.

18-годишният баскетболист е продукт на школата на БУБА Баскетбол. Това лято 190-сантиметровият плеймейкър бе сред главните герои за националния отбор при юношите до 18-годишна възраст, който си извоюва оставане в Дивизия А на европейското първенство в Белград.

