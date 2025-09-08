"Юпитер" в надпреварата за изкуствения интелект



С пускането на суперкомпютъра „Юпитер“ в Германия Европа официално се включи в световната надпревара в областта на изкуствения интелект, наваксвайки изоставането си от САЩ и Китай.

„Юпитер“, разположен в изследователския център в Юлих, е първата европейска машина от клас екзафлопс, способна да извършва най-малко един квинтилион изчисления в секунда. С площ от 3600 кв. м и около 24 000 чипа на Nvidia, суперкомпютърът е разработен от френската компания Atos за 500 млн. евро, финансирани от ЕС и Германия.

По мощност той е около 20 пъти по-бърз от всеки друг компютър в Германия и ще се използва за:

обучение на големи модели на изкуствен интелект

създаване на дългосрочни климатични прогнози (30–100 години напред);

изследвания за енергиен преход и оптимизация на вятърни турбини;

медицински симулации за заболявания като Алцхаймер.

Експерти подчертават, че системата е „скок напред“ за Европа, но тя остава силно зависима от американската технология на Nvidia.