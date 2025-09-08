„Баща, майка, сестра, брат“ със „Златен лъв“ във Венеция



Филмът „Баща, майка, сестра, брат“ на Джим Джармуш спечели най-голямата награда – „Златен лъв“ на кинофестивала във Венеция. Лентата, в която участват Адам Драйвър, Вики Криепс и Кейт Бланшет, е триптих с тих хумор, изследващ сложните отношения между пораснали деца и техните родители.

Победата бе изненадваща предвид силната конкуренция – „Гласът на Хинд Раджаб“, който получи „Сребърен лъв“, и „Няма друг избор“ на Пак Чан-вук, останал без отличие.

„Всички ние, които правим филми, не сме мотивирани от конкуренция. Но наистина оценявам тази неочаквана чест,“ каза Джармуш, благодари на журито и призна, че все още „се учи с всеки нов филм“.

Документалната драма „Гласът на Хинд Раджаб“ на тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания, базирана на реално обаждане на дете от Газа, получи 22-минутна овация след премиерата си. За най-добра актриса бе отличена китайската актриса Син Чжълей за ролята ѝ в „Слънцето изгрява над всички ни“ на Цай Шанцзюн.