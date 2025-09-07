БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Киану на 61

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази
върнаха крадени часовници киану
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината


Роден е на 2 септември 1964 г. в Бейрут, Ливан.
Майка му е англичанка, татко му – с хавайски и китайски корени.
Като дете обикаля доста – живее в Ливан, Австралия, Канада.

Тийн години
В училище не е от най-примерните – има дислексия, но пък е супер в хокеѝ.
Дори е мечтал да стане професионален хокеист (вратар).
Вместо това решава да се хвърли в актьорството.

Започва с реклами и малки филми.
Големият пробив идва с „Бил и Тед“ (1989) – комедия, която го прави любимец на тийнейджърите.

„Скорост“ (1994) го прави мегаизвестен.
„Матрицата“ (1999) го изстрелва в легендите на киното.

През 1999 г. губи дъщеря си при раждане, а 2 години по-късно приятелката му Дженифър Сайм загива в катастрофа.
Вместо да озлобее, Киану става още по-състрадателен и щедър.

Известен е с това, че пътува в метрото, дарява милиони за благотворителност, подарява мотори и часовници на колегите си.
Феновете му го наричат „Господин Добър човек на Холивуд“.

И сега – вече над 60-годишен, Киану е все още скромен, кара мотори, снима филми

и вдъхновява нови поколения.



Последвайте ни

