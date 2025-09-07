Киану на 61



Роден е на 2 септември 1964 г. в Бейрут, Ливан.

Майка му е англичанка, татко му – с хавайски и китайски корени.

Като дете обикаля доста – живее в Ливан, Австралия, Канада.



Тийн години

В училище не е от най-примерните – има дислексия, но пък е супер в хокеѝ.

Дори е мечтал да стане професионален хокеист (вратар).

Вместо това решава да се хвърли в актьорството.



Започва с реклами и малки филми.

Големият пробив идва с „Бил и Тед“ (1989) – комедия, която го прави любимец на тийнейджърите.



„Скорост“ (1994) го прави мегаизвестен.

„Матрицата“ (1999) го изстрелва в легендите на киното.



През 1999 г. губи дъщеря си при раждане, а 2 години по-късно приятелката му Дженифър Сайм загива в катастрофа.

Вместо да озлобее, Киану става още по-състрадателен и щедър.



Известен е с това, че пътува в метрото, дарява милиони за благотворителност, подарява мотори и часовници на колегите си.

Феновете му го наричат „Господин Добър човек на Холивуд“.



И сега – вече над 60-годишен, Киану е все още скромен, кара мотори, снима филми

и вдъхновява нови поколения.





