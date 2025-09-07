Киану на 61

Роден е на 2 септември 1964 г. в Бейрут, Ливан.
Майка му е англичанка, татко му – с хавайски и китайски корени.
Като дете обикаля доста – живее в Ливан, Австралия, Канада.
Тийн години
В училище не е от най-примерните – има дислексия, но пък е супер в хокеѝ.
Дори е мечтал да стане професионален хокеист (вратар).
Вместо това решава да се хвърли в актьорството.
Започва с реклами и малки филми.
Големият пробив идва с „Бил и Тед“ (1989) – комедия, която го прави любимец на тийнейджърите.
„Скорост“ (1994) го прави мегаизвестен.
„Матрицата“ (1999) го изстрелва в легендите на киното.
През 1999 г. губи дъщеря си при раждане, а 2 години по-късно приятелката му Дженифър Сайм загива в катастрофа.
Вместо да озлобее, Киану става още по-състрадателен и щедър.
Известен е с това, че пътува в метрото, дарява милиони за благотворителност, подарява мотори и часовници на колегите си.
Феновете му го наричат „Господин Добър човек на Холивуд“.
И сега – вече над 60-годишен, Киану е все още скромен, кара мотори, снима филми
и вдъхновява нови поколения.