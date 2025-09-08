БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хамас привества атентата на автобусна спирка в Йерусалим

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Запази

Какви са условията на Израел за край на войната в Газа?

Хамас привества атентата на автобусна спирка в Йерусалим
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Шестима души загинаха и 12 са ранени при стрелба в Йерусалим. Според израелските сили за сигурност атентатът е извършен от двама палестинци , които са ликвидирани. Хамас приветства атаката и потвърди, че извършителите са палестинци. Палестинското радикално движение „Ислямски джихад“ също приветства нападението.

Атентатът е извършен в предградие на източен Йерусалим в анексирания от Израел сектор. Израелската полиция заяви, че двама терористи са били неутрализирани, след като са открили стрелба на автобусна спирка.

Деветима души с огнестрелни рани са настанени в болница. Трима са пострадали от счупени стъкла. Атентатът е един от най-смъртоносните след започването на войната в Газа през октомври 2023 г.

Премиерът Бенямин Нетаняху отиде на мястото на стрелбата и обеща нападателите и помагачите им да бъдат наказани.

Бенамин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Борим се срещу тероризма, срещу терористичния режим на хутите, срещу Иран, който ги подкрепя всички, в Газа, в Ливан, срещу Хизбула, на всички фронтове. Не отстъпваме и няма да отстъпим. Ще засилим операциите си и ще постигнем всичките си цели."

"Тази ужасна атака ни напомня, че се борим срещу абсолютното зло", коментира израелският президент Исаак Херцог.

Хамас привества нападението.

"Потвърждаваме, че тази операция е естествен отговор на престъпленията на окупацията и геноцида срещу нашия народ“, се казва в изявление на палестинското радикално движение.

В Будапеща, където е на посещение, израелският външен министър съобщи, че нападателите са палестинци от окупирания Западен бряг. Гидеон Саар обяви позицията на страната си за край на войната в Газа.

Гидеон Саар, външен министър на Израел: „Президентът Тръмп го каза ясно вчера, Израел каза „да“ на предложението му. Готови сме да приемем пълноценна сделка, която би сложила край на войната. Трябва да се случат две неща. Първо, връщането на нашите заложници. Все още имаме 48 заложници, отвлечени от домовете им на 7 октомври. Днес те са държани в Газа. Второ, Хамас трябва да сложи оръжие.“

Хамас вече изрази готовност да седне на масата за преговори. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че много скоро ще бъде постигната сделка за Газа.

#атентат в Йерусалим #атентат #Йерусалим #Хамас #Израел #стрелба #автобусна спирка

Последвайте ни

ТОП 24

Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
1
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
2
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Празнуваме Рождество Богородично
3
Празнуваме Рождество Богородично
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
4
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика
5
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
6
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Близък изток

Терористична атака с жертви в Йерусалим
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Израел засилва офанзивата си срещу град Газа Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
Хамас публикува видео с израелски заложници Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
Израелската армия контролира около 40% от град Газа Израелската армия контролира около 40% от град Газа
Чете се за: 00:37 мин.
2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан 2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента на 6 септември: Не знам кой е султанът
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Пожар избухна в Сакар, в гасенето ще се включи хеликоптер Пожар избухна в Сакар, в гасенето ще се включи хеликоптер
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ) Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Испания обяви мерки срещу Израел
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ