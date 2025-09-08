Хамас привества атентата на автобусна спирка в Йерусалим

Шестима души загинаха и 12 са ранени при стрелба в Йерусалим. Според израелските сили за сигурност атентатът е извършен от двама палестинци , които са ликвидирани. Хамас приветства атаката и потвърди, че извършителите са палестинци. Палестинското радикално движение „Ислямски джихад“ също приветства нападението.

Атентатът е извършен в предградие на източен Йерусалим в анексирания от Израел сектор. Израелската полиция заяви, че двама терористи са били неутрализирани, след като са открили стрелба на автобусна спирка.

Деветима души с огнестрелни рани са настанени в болница. Трима са пострадали от счупени стъкла. Атентатът е един от най-смъртоносните след започването на войната в Газа през октомври 2023 г.

Премиерът Бенямин Нетаняху отиде на мястото на стрелбата и обеща нападателите и помагачите им да бъдат наказани.

Бенамин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Борим се срещу тероризма, срещу терористичния режим на хутите, срещу Иран, който ги подкрепя всички, в Газа, в Ливан, срещу Хизбула, на всички фронтове. Не отстъпваме и няма да отстъпим. Ще засилим операциите си и ще постигнем всичките си цели."

"Тази ужасна атака ни напомня, че се борим срещу абсолютното зло", коментира израелският президент Исаак Херцог.

Хамас привества нападението.

"Потвърждаваме, че тази операция е естествен отговор на престъпленията на окупацията и геноцида срещу нашия народ“, се казва в изявление на палестинското радикално движение.

В Будапеща, където е на посещение, израелският външен министър съобщи, че нападателите са палестинци от окупирания Западен бряг. Гидеон Саар обяви позицията на страната си за край на войната в Газа.

Гидеон Саар, външен министър на Израел: „Президентът Тръмп го каза ясно вчера, Израел каза „да“ на предложението му. Готови сме да приемем пълноценна сделка, която би сложила край на войната. Трябва да се случат две неща. Първо, връщането на нашите заложници. Все още имаме 48 заложници, отвлечени от домовете им на 7 октомври. Днес те са държани в Газа. Второ, Хамас трябва да сложи оръжие.“

Хамас вече изрази готовност да седне на масата за преговори. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че много скоро ще бъде постигната сделка за Газа.