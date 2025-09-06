40 години „Звук и светлина“ във Велико Търново





Жителите и гостите на Велико Търново отбелязаха 40-годишнината на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“ с празничен концерт на площад „Цар Асен I“ пред хълма Царевец. За първи път в историята си спектакълът беше представен с музика на живо от Русенската държавна опера. Вечерта завърши с впечатляващи илюминации и бурни аплодисменти от хилядите зрители.

„Звук и светлина“ разказва историята на старата българска столица чрез музика, светлини и исторически образи, като пресъздава важни събития и личности от миналото на България. За 40 години спектакълът е излъчван над 7 500 пъти пред повече от 7 милиона зрители от цял свят.

По случай годишнината в музея „Възраждане и Учредително събрание“ е подредена изложба, която показва историята на „Звук и светлина“ и магията зад създаването на този културен символ на Велико Търново.