Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:00 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

40 години „Звук и светлина“ във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Царевец - Звук и светлина
Снимка: Архив
Слушай новината



Жителите и гостите на Велико Търново отбелязаха 40-годишнината на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“ с празничен концерт на площад „Цар Асен I“ пред хълма Царевец. За първи път в историята си спектакълът беше представен с музика на живо от Русенската държавна опера. Вечерта завърши с впечатляващи илюминации и бурни аплодисменти от хилядите зрители.

„Звук и светлина“ разказва историята на старата българска столица чрез музика, светлини и исторически образи, като пресъздава важни събития и личности от миналото на България. За 40 години спектакълът е излъчван над 7 500 пъти пред повече от 7 милиона зрители от цял свят.

По случай годишнината в музея „Възраждане и Учредително събрание“ е подредена изложба, която показва историята на „Звук и светлина“ и магията зад създаването на този културен символ на Велико Търново.

