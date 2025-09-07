Откриха неиздаден, незавършен проект на Дейвид Бауи

Мюзикълът е озаглавен „The Spectator“
В запечатано и заключено помещение в кабинета на Дейвид Бауи, което само той и неговият личен асистент са имали ключ, са намерени неотдавнашни незавършени проекти след смъртта му .
Сред бележките се съдържа замисъл за “18-ми век мюзикъл”, озаглавен „The Spectator“ .
В текста на проекта Бауи показва интерес към развитието на изкуството и сатирата в Лондон от 18-ти век, включително историята на известния британски крадец Джак Шепърд, който е извършвал престъпления в началото на 18-ти век.
Какво включва проектът?
Идеята за мюзикъл отдавна е била мечта на Бауи; още през 2002 г. в интервю по BBC радио той споделя, че си е представял да създаде театрална творба .
Този незавършен проект изглежда е бил най-личната и непозната творба дори за най-близките му сътрудници, тъй като предоставената му природа е била скрита до момента на отваряне на архива.
Какво ще се случи с него?
Бележките и останалите архивни материали са дарени на „Дейвид Бауи Център“, който ще бъде част от филиала V&A East Storehouse към Виктория и Алберт музей (V&A) в Лондон.
Официалното откриване на този център е насрочено за 13 септември 2025 г.
На български език накратко:
, с сюжети от 18-ти век и образа на известен летописен крадец от Лондон.
Проектът е намерен в заключен кабинет, непознат дори на най-близките му сътрудници.
Материалите са дарени и ще бъдат изложени в специален музей след 13 септември 2025 г.