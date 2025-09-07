Кървавата Луна тази вечер!



Какво става?

Над 7 милиарда души по света ще наблюдават едно от най-дългите пълни лунни затъмнения на века.

Пълната фаза („Кървава Луна“) продължава около 82 минути — супер дълго!

Как да го гледаме от България?

Луната ще изгрее затъмнена - гледайте към източния хоризонт около 21:30 ч. Началото на пълната фаза е в 21:30, краят — 22:52, а „зрителната магия“ свършва към 00:55.

Защо червена?

Атмосферата на Земята пречупва слънчевата светлина, разсейвайки синьото и пропускайки червено — затова Луната сияе във фантастично червено.

След като Луната потъмнее, се появяват повече звезди — и дори Сатурн!

Няма нужда от съвети как да гледате — напълно безопасно! Пълното нощно шоу е видимо и без специална екипировка.





