Кървавата Луна тази вечер!

Какво става?
Над 7 милиарда души по света ще наблюдават едно от най-дългите пълни лунни затъмнения на века.
Пълната фаза („Кървава Луна“) продължава около 82 минути — супер дълго!
Как да го гледаме от България?
Луната ще изгрее затъмнена - гледайте към източния хоризонт около 21:30 ч. Началото на пълната фаза е в 21:30, краят — 22:52, а „зрителната магия“ свършва към 00:55.
Защо червена?
Атмосферата на Земята пречупва слънчевата светлина, разсейвайки синьото и пропускайки червено — затова Луната сияе във фантастично червено.
ървава
След като Луната потъмнее, се появяват повече звезди — и дори Сатурн!
Няма нужда от съвети как да гледате — напълно безопасно! Пълното нощно шоу е видимо и без специална екипировка.