Юто Тацука донесе златото на Япония в сноуборд халфпайп на Олимпийските игри в Милано/Кортина

Японецът Юто Тацука спечели златния медал в дисциплината халфпайп на Зимните олимпийски игри, завършвайки с впечатляващ резултат от 95.00 точки. Среброто отиде при австралиеца Скоти Джеймс, който събра 93.50 точки, а бронзът остана за Рюсей Ямада (Япония) с 92.00 точки.

24-годишният Тацука започна финала стабилно, заемайки второто място след втория манш, но във финалния опит изигра състезанието на живота си и изпревари Джеймс, който падна при последния си трик. Тацука, лидер в спорта от години, но без предишен олимпийски медал, успя да донесе първо злато за себе си и за японската школа по халфпайп.

Япония доминираше в надпреварата – половината от първите осем в класирането бяха японци. Вторият манш на Тацука се отличаваше с изключителна техника и прецизност, а всички четирима състезатели в челото надхвърлиха 90 точки.

Анализаторите вече отбелязаха, че нивото на мъжкия халфпайп на Игрите никога не е било по-високо, а Япония задава стандарта за целия свят.