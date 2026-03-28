Ювентус и Душан Влахович се доближават до нов договор

Чете се за: 02:07 мин.
Преговорите напредват, но ключова среща предстои преди Великден

Ювентус и Душан Влахович се доближават до нов договор
Снимка: AP Photo
Ювентус и Душан Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор, съобщават италианските медии. Въпреки напредъка в преговорите, официална среща между всички страни все още не е проведена – нещо, което е необходимо преди финализиране на сделката.

През тази седмица бащата на нападателя, Милош Влахович, е посетил своя син в Торино, но разговорите са останали в семеен кръг. Причината е отсъствието на изпълнителния директор на клуба Дамиен Комоли, който е бил извън страната по служебни ангажименти. Очаква се ключова среща да се проведе преди Великден.

Основните параметри по договора вече са очертани. От Ювентус не възнамеряват да нарушават новата си финансова политика, наложена при подновяването на контракта на Кенан Йълдъз. Това означава, че Влахович ще трябва да приеме сериозно намаление на заплатата си – до около 6-7 милиона евро нето на сезон.

В замяна на това неговите представители настояват за сериозен бонус при подписване, който да компенсира редуцираното възнаграждение.

По отношение на срока има принципно съгласие – новият договор да бъде до три години, вероятно с опция за удължаване в полза на клуба. Това би заменило настоящия петгодишен контракт на сръбския нападател.

Според информациите самият Влахович е склонен да остане в Торино, като ключова роля за това има разговор с треньора Лучано Спалети, който е уверил футболиста, че ще бъде основна фигура в атаката на тима.

Липсата на конкретни оферти от други клубове също накланя везните в полза на „бианконерите“, които се надяват скоро да финализират сделката и да осигурят стабилност в нападение преди летния трансферен прозорец.

ТОП 24

България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
1
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
2
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
3
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Градушка с големина на орех удари Крумовград
4
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
5
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме световната инициатива
6
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме световната инициатива

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
4
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите

Още от: Европейски футбол

Димитър Бербатов блесна в шоуто на легендите на Манчестър Юнайтед
Винисиус Жуниор под въпрос за контролата с Хърватия
УЕФА глоби Цървена звезда за спорна хореография с религиозни символи
Барселона настоя Ямал да бъде съхранен от националния отбор на Испания
Ливърпул запазва доверието си в Арне Слот и за следващия сезон
Испания записа убедителна победа над Сърбия в контролна среща във Виляреал
Водещи новини

След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Задържаха в Стара Загора руска гражданка за опит за купуване на гласове
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
