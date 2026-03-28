Ювентус и Душан Влахович се доближават до нов договор

Ювентус и Душан Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор, съобщават италианските медии. Въпреки напредъка в преговорите, официална среща между всички страни все още не е проведена – нещо, което е необходимо преди финализиране на сделката.

През тази седмица бащата на нападателя, Милош Влахович, е посетил своя син в Торино, но разговорите са останали в семеен кръг. Причината е отсъствието на изпълнителния директор на клуба Дамиен Комоли, който е бил извън страната по служебни ангажименти. Очаква се ключова среща да се проведе преди Великден.

Основните параметри по договора вече са очертани. От Ювентус не възнамеряват да нарушават новата си финансова политика, наложена при подновяването на контракта на Кенан Йълдъз. Това означава, че Влахович ще трябва да приеме сериозно намаление на заплатата си – до около 6-7 милиона евро нето на сезон.

В замяна на това неговите представители настояват за сериозен бонус при подписване, който да компенсира редуцираното възнаграждение.

По отношение на срока има принципно съгласие – новият договор да бъде до три години, вероятно с опция за удължаване в полза на клуба. Това би заменило настоящия петгодишен контракт на сръбския нападател.

Според информациите самият Влахович е склонен да остане в Торино, като ключова роля за това има разговор с треньора Лучано Спалети, който е уверил футболиста, че ще бъде основна фигура в атаката на тима.

Липсата на конкретни оферти от други клубове също накланя везните в полза на „бианконерите“, които се надяват скоро да финализират сделката и да осигурят стабилност в нападение преди летния трансферен прозорец.