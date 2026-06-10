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Ювентус напредва в преговорите за Александър Сьорлот

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Норвежкият нападател вече е дал съгласието си за трансфер в Торино, а "бианконерите“ водят разговори с Атлетико Мадрид за намаляване на трансферната сума

ювентус напредва преговорите александър сьорлот
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Ювентус продължава активно да работи по привличането на Александър Сьорлот, като норвежкият нападател се очертава като основна трансферна цел на клуба за подсилване на атаката през лятото.

Според информация от Италия ръководството на "бианконерите“ вече води преговори с Атлетико Мадрид, опитвайки се да намали финансовите претенции на испанския клуб. От Ювентус оценяват 30-годишния футболист на около 25 милиона евро, като с включването на различни бонуси сумата може да достигне 30 милиона.

Основната пречка пред сделката остава цената на трансфера, тъй като от Атлетико настояват за по-висока компенсация. Въпреки това мадридчани са склонни да се разделят със Сьорлот през настоящия трансферен прозорец.

Добрата новина за торинския гранд е, че самият футболист вече е дал принципното си съгласие да премине в Ювентус. Това поставя клуба в изгодна позиция в преговорите, които се очаква да продължат през следващите дни.

Сьорлот направи силен сезон с екипа на Атлетико, записвайки 19 гола в 49 мача във всички турнири, включително в Ла Лига и Шампионската лига. Именно добрата му резултатност го превърна в един от най-желаните нападатели на пазара това лято.

Към момента норвежецът изглежда най-близо до трансфер в Ювентус сред всички атакуващи футболисти, следени от спортно-техническото ръководство на клуба. Ако двете страни постигнат разбирателство за финансовите параметри, сделката може да бъде финализирана в близко бъдеще.

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#Александър Сьорлот #ФК Ювентус #ФК Атлетико Мадрид

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