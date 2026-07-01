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За два дни инспекторите от НАП констатираха 50 нарушения в обекти по Черноморието

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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За два дни инспекторите от НАП констатираха 50 нарушения в обекти по Черноморието
Снимка: БТА
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Само за два дни инспекторите от Националната агенция по приходите констатираха 50 нарушения в различни обекти по Черноморието, извършените проверки са 150. Това съобщи директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова. Тя уточни, че инспекторите от „Фискален контрол“ днес са извършили 17 проверки в курорта Златни пясъци, като в единия не им е издаден касов бон.

Проверките ще продължат през целия летен сезон, изтъкна Митова. По думите ѝ инспекторите няма да изоставят работата си и във вътрешността на страната. Кампаниите в летните и зимните курорти през последните години са регулярни, припомни Анна Митова. Тя уточни, че и през тази година по морето има командировани служители на НАП, които да помагат на колегите си.

Ще продължи и практиката на съвместни проверки на Агенцията с Инспекцията по труда, Комисията за защита на потребителите и МВР, допълни Митова. При тях ще се обръща специално внимание дали работещите имат трудови договори и дали са осигурени на реалните си възнаграждения.

До 8 август ще продължат инспекциите на НАП и КЗП по Закона за въвеждане на еврото у нас. От началото на годината по тази линия са извършени 20 000 проверки, а съставените актове са повече от 1300.

По морето има много обекти, които през зимата не са работили и сега сравняваме цените им от миналия сезон с настоящия, допълни Митова. Тя припомни, че при съмнения за необосновано повишение на стойността на стоките и услугите, търговците имат 5-дневен срок да предоставят информация защо са повишили цените.

За проверките по Черноморието тя коментира още, че най-често срещаното нарушение е неиздаването на касови бележки. Инспекторите констатират редовно и това, че наличността в касата не отговаря на регистрираното на касовия апарат.

„Полагаме усилия, освен контролни провеждаме и информационни кампании. Има подобрение в поведението на търговците, но проверките ще продължат, а нарушителите ще бъдат санкционирани“, обобщи Митова.

#проверки на НАП #НАП #морски курорти

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