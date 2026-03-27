Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за...
Чете се за: 06:50 мин.
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Чете се за: 01:47 мин.
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:30 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

За първи път от 2011 г. насам Новак Джокович няма да играе на Мастърса в Монте Карло

Сърбинът е шампион в Монте Карло през 2013 и 2015 г. Турнирът тази година ще започне на 4 април.

новак джокович продупчи билета четвъртия кръг индиън уелс
Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович се оттегли от турнира от сериите „Мастърс“ в Монте Карло през следващия месец.

Сърбинът пропусна и провеждащата се в момента надпревара в Маями, позовавайки се на контузия на дясното рамо, като все още не е готов да се завърне на корта.

Въпреки че Джокович често избира да пропуска Мастърс турнири напоследък, това ще бъде първият път, когато той няма да играе в Монте Карло от 2011 година насам.

Публикация на страницата на турнира в социалната платформа Instagram гласи: „Новак Джокович се оттегли от турнира. Изпращаме му най-добри пожелания и се надяваме да го видим отново на корта много скоро.“

Джокович е двукратен шампион в Монте Карло. Той печели първата си титла през 2013 г., прекъсвайки серията от 8 поредни триумфа на Рафаел Надал. Втората идва през 2015 г. след победа над Томаш Бердих.

Турнирът тази година ще започне на 4 април.

ТОП 24

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
2
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Жена наръга четирима души в центъра на София
3
Жена наръга четирима души в центъра на София
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
4
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
5
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
6
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
3
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Давид Гофен слага край на кариерата си в края на сезона
Давид Гофен слага край на кариерата си в края на сезона
Александър Зверев без проблеми се класира за полуфиналите в Маями Александър Зверев без проблеми се класира за полуфиналите в Маями
Чете се за: 00:47 мин.
Яник Синер се класира на полуфинал в Маями с експресен успех над Франсис Тиафо Яник Синер се класира на полуфинал в Маями с експресен успех над Франсис Тиафо
Чете се за: 01:30 мин.
Артюр Фис оцеля в трилър с четири спасени мачбола и влезе в историята на Маями Артюр Фис оцеля в трилър с четири спасени мачбола и влезе в историята на Маями
Чете се за: 01:50 мин.
Вавринка получи "уайлд кард" за Монте Карло Вавринка получи "уайлд кард" за Монте Карло
Чете се за: 01:42 мин.
Яник Синер се пребори за четвъртфинал в Маями Яник Синер се пребори за четвъртфинал в Маями
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Правителството представи пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Правителството представи пакет от мерки за справяне с последствията...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София 250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Български евродепутати: Северна Македония активно лобира в Брюксел преди доклада за напредъка на Скопие Български евродепутати: Северна Македония активно лобира в Брюксел преди доклада за напредъка на Скопие
Чете се за: 06:30 мин.
По света
Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
Чете се за: 03:30 мин.
Сигурност и правосъдие
