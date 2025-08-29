БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
ЗАПАЗЕНИ

За първи път от 400 години: Литургия на остров "Св. Иван" край Созопол

У нас
Днес църквата почита отсичането на главата на св. Йоан Кръстител

За първи път от 400 години ще бъде отслужена литургия в разрушения манастирски комплекс на остров "Св. Иван" край Созопол.

Днес църквата почита отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца.

Програмата на празничните богослужения ще започне с литийно шествие от храма "Св. св. Кирил и Методий" до созополското пристанище, откъдето с лодки в морето посетителите ще стигнат до острова.

Там божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений.

След това проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи, ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия - орден "Св. Димитрий Сливенски" първа степен.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров.

#литургия #остров Свети Иван #Созопол

