За втори път Атина приема Финалната четворка в Евролигата

Гръцката столица Атина ще бъде домакин на Финалната четворка през 2026 година на най-силния баскетболен клубен турнир в Европа - Евролигата. Това съобщиха организаторите на надпреварата в сряда.

Мачовете, които ще определят новия шампион, ще се проведат в зала "Телеком Сентър", което е новото имe на Олимпийския атлетически комплекс в Атина (ОАКА) - дом на тима на Панатинайкос.

Полуфиналите ще се играят на 22 май, а на 24 май са мачът за третото място и големият финал.

За Атина това ще бъде втори случай, в който приема Финалната четворка. Първият такъв бе през 2007 година, когато домакините от Панатинайкос победиха в мача за титлата ЦСКА Москва с 93:91.