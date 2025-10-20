БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Задача с 0.89 вида взриви мрежата

Майка на седмокласник откри абсурд в примерен тест на МОН

вижте верните отговори теста математика нво клас
Слушай новината

Майка на седмокласник пише до БНТ: в примерна задача за новия интегриран тест по математика и природни науки излиза, че ракообразните са 41 095,89 вида. Тя пита съвсем логично как така вид не е цяло число. В задача №5 има диаграма за членестоноги: насекоми – 73%, ракообразни – 3%, общо „около 1 000 000“ вида. Изчислението по ключа им е (3 × 1 000 000) : 73 = 41 095,89. От Министерството на образованието обясняват, че това е приблизителна стойност и трябва да се закръгли до около 41 096 вида, като подчертават, че думата „около“ означава неточен, приблизителен брой. Хората се ядосаха, защото в условието не е казано изрично, че се очаква закръгляне, а резултат като „0.89 вид“ звучи абсурдно, дори математически да е правилен. Освен това липсват публикувани решения на примерните задачи, което обърква родителите и учениците.

Министерството посочва, че задачата използва реални данни и има за цел да насърчи прилагането на математически знания в реален контекст. Проблемът обаче не е в сметката, а във формулировката – ако не е уточнено „закръгли до най-близкото цяло“ или „запиши приблизителен отговор“, учениците се подвеждат.

За изпита през 2026 г. е важно задачите да имат ясни указания и публикувани решения, за да не се стига до недоразумения и излишно напрежение. Идеята за задачи с реален контекст е добра, но текстовете трябва да бъдат написани прецизно, за да покажат знанията на децата, а не да ги объркат.

