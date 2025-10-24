Задължителна военна служба за срок от два месеца от 2026 година в Хърватия

С решение на парламента Хърватия връща задължителната военна служби от догодина заради нарастващия брой заплахи в света и войната в Украйна.



Около 18 хиляди младежи на възраст от 18 години ежегодно ще преминават обучение с продължителност два месеца при заплата от 1 100 евро на месец. Отслужилите ще имат предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация.

Мярката не засяга жените, предвидена е и алтернативна служба от три или четири месеца, включително в службата за борба с природни бедствия.

Заплатата в цивилни структури не се посочва. Хърватия премахна задължителната военна служба в полза на професионална армия през 2008-ма, една година преди влизането си в НАТО.