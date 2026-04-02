Задържаха 24-годишен мъж за купуване на гласове в Разградско

Мъжът е задържан при акция на полицейски служители от Районното управление в Кубрат. В дома му униформените намерили над 14 000 евро. Това съобщиха от полицията в Разград.

По първоначална информация средствата били предназначени за лица, които да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори.

При претърсването са намерени и иззети още списъци с имена на хора, 98 неистински банкноти с номинал от 100 евро, 4415 евро в различни банкноти и 4115 турски лири.

За случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство. 24-годишният мъж е задържан за срок от 24 часа в РУ – Кубрат.