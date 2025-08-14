Задържаха 28 мигранти в микробус край царевското село Бродилово

Задържаха 28 мигранти в микробус край Бродилово, съобщиха от МВР. Сигналът е получен на 11 август. Около 19:50 часа органите на МВР спрели превозното средство по пътя за Бургас. В товарното помещение униформените открили 28 мъже без документи за самоличност. По-късно е установено, че 26 от тях са от Афганистан, а двама – от Пакистан. Всички са задържани.

Зад волана на микробуса бил 40-годишен мъж от Тетевен, който се оказал с 1,56 промила алкохол в кръвта и положителен тест за кокаин и амфетамин. Той е арестуван на място.

По случая са образувани бързи производства и е уведомена районната прокуратура. Районният съд е осъдил мигрантите за незаконно преминаване на границата, като им е наложил принудителни административни мерки – първоначално настаняване в СДВНЧ – Любимец и впоследствие извеждане до границата.

С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и остава в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“.